ينس ستولتنبرغ: الناتو لن يقبل بعودة أفغانستان ملاذا آمنا للإرهابيين

قال ينس ستولتنبرغ، أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إن الحلف والمجتمع الدولي بأسره لن يقبلا بأن تصبح أفغانستان ملاذا آمنا للإرهابيين مرة أخرى.

وكتب ستولتنبرغ، على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "أشكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس، على عقد الاجتماعي الوزاري بشأن أفغانستان".

ووجه أمين عام "الناتو" رسالة إلى حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) قال فيها إنه يجب عليها أن تفي بالتزاماتها الخاصة بحقوق الإنسان والمرور الآمن للاجئين الذين يرغبون في مغادرة البلاد.

Thank you @SecBlinken & @HeikoMaas for convening today’s #Afghanistan Ministerial. #NATO & the whole international community will not accept the country again serving as a terrorist safe haven. The Taliban must make good on their commitments, also on human rights & safe passage. pic.twitter.com/luJl9wWdSe — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 8, 2021

وفي حديثه حول أفغانستان، اليوم الأربعاء، قال أنتوني بلينكن، إنه يبدو أن الحكومة التي شكلتها حركة طالبان غير شاملة، داعيا "طالبان" باكتساب شرعيتها عن طريق الأفعال.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن اعتراف بلاده بحركة طالبان سيعتمد على أفعالها، مشيرا إلى أن واشنطن تنسق هذه الأمور مع ألمانيا.

يذكر أن حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) استولت على حكم أفغانستان في الـ 15 من أغسطس/ آب الماضي، وفي الـ 30 من أغسطس أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية سحب آخر جنودها من البلاد بعدما نفذت عملية إجلاء تاريخية شملت أكثر من 120 ألف شخص من مطار كابول.