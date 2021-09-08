اللجنة الأولمبية الدولية تعلق عضوية كوريا الشمالية

قرر رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، اليوم الأربعاء، تعليق عضوية كوريا الشمالية في اللجنة الأولمبية الدولية حتى نهاية العام 2022.

وأفادت وكالة رويترز، مساء اليوم الأربعاء، بأن تعليق عضوية كوريا الشمالية في اللجنة الأولمبية يعني غيابها عن الأولمبياد الشتوي في بكين، بعد غيابها عن المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال توماس باخ في مؤتمر صحفي، إنه "تم تعليق عضوية اللجنة الأولمبية الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، حتى نهاية عام 2022 نتيجة لقرارها الأحادي بعدم المشاركة في أولمبياد طوكيو".

وأضاف باخ أن القرار يعني أن اللجنة الأولمبية لكوريا الشمالية لن تتلقى دعما ماليا خلال فترة الإيقاف، وستفقد نهائيا الدعم الذي تم حجبه في السابق بسبب العقوبات.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، إن اللجنة احتفظت بحقها في اتخاذ قرارات بشأن أي رياضي يتأهل من كوريا الشمالية إلى أولمبياد بكين الشتوي 2022 وإعادة النظر في مدة الإيقاف.

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