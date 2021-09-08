دبلوماسي: أحمد مسعود ونائب الرئيس الأفغاني السابق لم يفرا من أفغانستان

كشف سفير أفغانستان في طاجيكستان ظاهر أغبر، الذي عينته الحكومة المطاح بها من قبل حركة طالبان، اليوم الأربعاء، أن زعيم المتمردين في وادي بنجشير أحمد مسعود ونائب الرئيس الأفغاني السابق أمر الله صالح لا يزالا داخل أفغانستان.

وقال السفير الأفغاني في دوشنبه في مؤتمر صحفي إنه على اتصال منتظم بصالح وإن قادة المقاومة لا يمكن الاتصال بهم لأسباب أمنية، بحسب وكالة "رويترز".

وذكر أغبر أن مسعود وصالح لم يفرا إلى طاجيكستان، مؤكدا أن الأنباء التي تتردد عن مغادرتهما للبلاد ليست صحيحة.

أعلنت حركة طالبان، الأحد الماضي، السيطرة على إقليم بنجشير؛ معللة ذلك بـ "رفض" الطرف المقابل التفاوض، ما أجبرها على "حسم القضية عسكرياً".

وكانت طالبان سيطرت على معظم أنحاء أفغانستان، في أعقاب هجوم واسع على القوات الحكومية، تزامن مع انسحاب القوات الأميركية وقوات حلف الناتو من البلاد، الذي اكتمل في 31 أغسطس/ آب الماضي.

واستولت طالبان على السلطة في البلاد، ودخلت عناصرها العاصمة كابول، في 15 أغسطس الماضي؛ فيما فر رئيس البلاد إلى دولة الإمارات.

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