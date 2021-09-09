البيت الأبيض: مئات الأشخاص يحاولون الفرار من أفغانستان في مزار شریف

أعلن نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، كريس ميغر، أن مجموعة مواطنين أمريكيين ومئات المواطنين من دول أخرى يقعون على متن الطائرات المحضرة للانطلاق في مدينة مزار شريف الأفغانية، لكن الولايات المتحدة لا تتمكن من استقبالهم في قواعدها العسكرية لأسباب أمنية.

وكتب ميغر في تغريدة: "هناك مجموعة صغيرة من المواطنين الأمريكيين على متن طائرات في مزار شريف، ومئات من الأشخاص الذين لا نعلم جنسياتهم والذين يتوجب علينا أن نتحقق منهم قبل أن يتمكنون من الهبوط في القواعد العسكرية الأمريكية".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن قد تحدث يوم الأمس عن مشكلة رحلات الإجلاء من أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية منها.

كما اتهم حركة طالبان برفض منح تصريح الانطلاق بذريعة عدم وجود الوثائق اللازمة لدى جزء من الركاب.

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