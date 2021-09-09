إعلام: إيران تصبح عضوا في منظمة شنغهاي للتعاون

وبحسب صحيفة "كوميرسانت" التي تشير إلى مصادر، "في وقت قريب سيصبح هناك 9 أعضاء في الاتحاد. خلال القمة المرتقبة في دوشانبي.. من المخطط إعلان بدء قبول إيران إلى المنظمة".

ويشار إلى أن عملية الانضمام لمنظمة شنغهاي للتعاون يمكن أن تستغرق بعض الوقت.

هذا وستجري قمة منظمة شنغهاي للتعاون في دوشانبي بتاريخ 16-17 سبتمبر/أيلول.

في الوقت الحالي أعضاء المنظمة هم روسيا، الهند، كازاخستان، قرغيزيا، الصين، باكستان، طاجيكستان وأوزبكستان.

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