النواب البريطانيون يشككون بنفعية وثائق كوفيد-19

شكك نواب البرلمان البريطاني بنفعية فرض وثائق كوفيد-19، بحسب ما أفاد به جواب لجنة مجلس العموم للإدارة العامة والشؤون الدستورية على تقرير لجنة اعتماد لقاح كوفيد-19.

لندن – سبوتنيك. وجاء في الجواب المرسل للحكومة، "وفقا للحكومة، يجري فرض وثائق كوفيد-19 للرقابة على انتشار الفيروس خلال زيارة بعض الأماكن، بما فيها النوادي الليلية والفعاليات الرياضية.

لكن التحليل الجديد وعدم وجود أدلة في جواب الحكومة على تقرير اللجنة يشككان بأن ذلك سيعمل في الواقع".

وطلبت اللجنة البرلمانية من الحكومة تقديم أدلة عملية التي تؤكد صحة التصريحات أن فرض وثائق كوفيد-19 ضروري لاستعادة الاقتصاد والحياة الاجتماعية.

ووفقا لبيانات هيئة الصحة الوطنية البريطانية، تلقى 80 بالمئة من الأشخاص من العمر 16 عاما، وما فوق في بريطانيا جرعتين من اللقاح المضاد لكوفيد-19.

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