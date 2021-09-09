غوتيريش في اليوم العالمي لحماية التعليم: الهجوم على المنشآت التعليمية انتهاك شنيع لحقوق الإنسان

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الهجوم على المنشآت التعليمية يمثل انتهاكا شنيعا لحقوق الإنسان، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحماية التعليم من الهجمات.

ويحتفل العالم باليوم العالمي لحماية التعليم من الهجمات في الـ 9 من سبتمبر/ أيلول من كل عام، وتكمن أهمية الاحتفال في أنه يسلط الضوء على أزمة أكثر من 75 مليون طفل أقل من 18 عاما، يواجهون خطر تعرضهم للهجمات في 35 دولة حول العالم، بحسب الأمم المتحدة.

وقال غوتيريش: "الهجمات التي تتعرض لها المنشآت التعليمية تمثل انتهاكا شنيعا لحقوق الإنسان".

وتابع، على "تويتر"، اليوم الخميس: "حتى نكون متأكدين أنه لن يتخلف أحد عن الركب، نحتاج أماكن آمنة للطلاب حتى يحصل الجميع على التعليم بأمان وبجودة مناسبة".

Attacks on education are a heinous violation of human rights.



To ensure no one is left behind, we need safe places for students to learn & quality education for all. pic.twitter.com/Ay3bZVrwZp — António Guterres (@antonioguterres) September 9, 2021

ونشر الموقع الرسمي للأمم المتحدة تقريرا عن اليوم العالمي لحماية التعليم من الهجمات، أورد فيه كلمة الأمين العام أنطونيو غوتيريش، التي يقول فيها إن الأطفال والشباب ضمن الفئات الأكثر عرضة للخطر في مناطق النزاع.

وقال غوتيريش: "يجب توفير بيئة آمنة للأطفال تكون خالية من المخاطر حتى يتمكنوا من اكتساب المهارات والمعارف التي يحتاجون إليها في المستقبل.