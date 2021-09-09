طالبان تحظر الاحتجاجات في أفغانستان دون موافقة الحكومة

وقالت وزارة الداخلية، في بيان يوم الخميس، نقلا عن وكالة أنباء "باجفاك"، إن "أولئك الذين يحتجون دون إذن سيتحملون المسؤولية عن العواقب إن وجدت".

يشار إلى أنه لا يمكن إقامة المظاهرات إلا بعد الحصول على إذن من وزارة العدل ووزارة الداخلية.

يذكر أنه مع انسحاب القوات الأجنبية، استطاعت حركة "طالبان" ( المحظورة في روسيا) السيطرة على العاصمة الأفغانية، كابول، دون مقاومة تذكر من الجيش الأفغاني في 15 أغسطس/ آب 2021، بعد توالي سقوط الولايات الأفغانية بيد الحركة، وتمكن مقاتلوها من دخول القصر الرئاسي في كابول بعد فرار الرئيس أشرف غني إلى الإمارات التي قالت إنها استضافته "لأسباب إنسانية".