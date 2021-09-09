كازاخستان: مستعدون للتواصل مع السلطات الأفغانية الجديدة لحل المشاكل الإنسانية

أعلن رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، أن بلاده على استعداد لإجراء اتصالات مع السلطات الأفغانية الجديدة، لحل المشاكل الإنسانية الحادة في هذا البلد.

نور سلطان - سبوتنيك . وفي هذا السياق، قال توكاييف، في بيان نشره المكتب الصحفي للرئاسة الكازاخستانية ، اليوم الخميس: "تعتقد كازاخستان أنه ينبغي على أفغانستان أن تصبح دولة مستقرة وذات سيادة وموحدة، تعيش في سلم أهلي ومع جيرانها. نحن على استعداد لإقامة اتصالات عمل بناءة مع السلطات الجديدة، في المقام الأول لحل المشاكل الإنسانية الحادة التي تعاني منها هذه الدولة منذ فترة طويلة".

وأكد توكاييف أنه ينبغي على المجتمع الدولي ألا يترك أفغانستان بمفردها تواجه الصعوبات في هذه اللحظة الحاسمة في تاريخها.

وأضاف: "على العكس من ذلك، يجب علينا دمج فكرة التنمية الاقتصادية المستدامة، في جميع الإجراءات والخطط المستقبلية المتعلقة بأفغانستان".

وأعرب توكاييف عن تطلعه إلى أن تثبت حركة طالبان الحاكمة (المحظورة في روسيا) بحق، أنها أكثر اعتدالا وانفتاحا على التفاوض، من خلال تشكيل حكومة موحدة وشاملة من حيث التمثيل الشعبي.

وكانت حركة طالبان أعلنت، أمس الأول، عن التشكيلة الحكومية المؤقتة لأفغانستان، برئاسة الملا محمد حسن أخوند.

وواجهت الحكومة المعلنة في أفغانستان انتقادات داخلية وخارجية واسعة، نظرا لاقتصارها على الموالين للحركة، وعدم ضمها ممثلين عن مختلف المجموعات العرقية والطائفية في أفغانستان.