إنشاء مركز للتطعيم ضد فيروس كورونا أثناء قيادة السيارة في جنوب أفريقيا... فيديو

أُعلن في جنوب أفريقيا عن إنشاء مركز للتطعيم ضد فيروس كورونا، عن طريق تقديم اللقاحات للمواطنين خلال تنقلهم بالسيارات.

جوهانسبرغ- سبوتنيك. وقال ياسين طيبة، أحد المنسقين في مركز مخصص لتقديم اللقاحات في مسجد هوتون في جوهانسبرغ، في تصريحات مع "وكالة سبوتنيك"، إن المركز يقوم بتطعيم أكثر من ألفي مواطن، خلال أيام السبت، و1500 شخص تقريبا على مدار الأسبوع.

وأضاف أن "المركز يتم إغلاقة يومي الجمعة والأحد"، مؤكدا أن متلقي اللقاح من سائقي السيارات يتم استقبالهم داخل خيمة تم التبرع بها. وقال إنه "لا أحد محمي طالما أننا جميعا لم نصبح بعد محميين".

وأشار إلى أن الدولة تحشد جهودها لتحقيق مناعة القطيع، موضحا أنه "ناقش مع الحكومة المحلية في إقليم خاوتينغ إمكانية جعل التطعيم سهلا ومتاحا للجميع"، ومؤكدا أن رئيس الحكومة، ديفيد ماخورا، قال إنه "ينبغي أن نعطي للناس اللقاحات".

© Sputnik . Thabiso Lehoko إنشاء مركز للتطعيم ضد فيروس كورونا أثناء القيادة في جنوب أفريقيا

ورحب المنسق بالأجانب في مركز التطعيم، مؤكدا أن المركز يقدم اللقاحات للعائلات والأفراد، والكثير من العاملين في الشركات، الذين يتم إرسالهم بواسطة أرباب العمل.

وكشف عن طريقة التسجيل، موضحا أنه يمكن للراغبين في تلقي اللقاح التسجيل عبر الإنترنت من خلال موقع مخصص، كما يتم تلقي مكالمات من المسنين وذوي الاحتياجات، مضيفا أن المركز يجري نحو 40 مكالمة في اليوم، وقام بالرد على نحو 600 مكالمة من المنازل منذ بداية العمل.

ومنذ يوليو/ تموز الماضي، يحظى المركز، الذي يقدم لقاحات فايزر-بيونتيك وجونسون آند جونسون ويعتمد على متطوعين من المسعفين والصيادلة والأطباء وجامعي البيانات، إقبالا جيدا.

وسجلت جنوب أفريقيا، منذ بداية تفشي الوباء، 2805605 حالات إصابة بفيروس "كورونا"، وأكثر من 83 ألف حالة وفاة، حتى الآن، بينما تم إجراء أكثر من 600 ألف مسحة للكشف عن الفيروس في القطاعين العام والخاص.

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