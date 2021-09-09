مسؤول قطري: مطار كابول بات صالحا للملاحة الجوية وانطلاق الرحلات التجارية

أكد مبعوث وزارة الخارجية القطرية إلى أفغانستان، مطلق القحطاني، اليوم الخميس، أن مطار كابول الدولي بات صالحا للملاحة الجوية، مشيرا إلى أن رحلة جوية تجارية غادرت المطار ولم تكن ضمن عمليات الإجلاء.

القاهرة - سبوتنيك. وقال القحطاني في مؤتمر صحفي برفقة المسؤول في طالبان ذبيح الله مجاهد، وفنيين قطريين: "نعلن أن مطار كابول صالح للملاحة الجوية"، مضيفا أن الرحلة الجوية التي غادرت المطار، اليوم، كانت تجارية ولا تتعلق بعمليات الإجلاء.

وتابع: "لا نتحدث عن إجلاء حاليا، ثمة تذاكر وطائرات تجارية، وأي شخص معه وثائق يستطيع المغادرة. هناك رحلة جوية غدا ونأمل أن تتلوها رحلات أخرى".

من جانبه، أوضح المهندس محمد النعيمي، أحد الفنيين القطريين بالمطار، أنه تم إصلاح 90% من المشاكل الفنية في المطار.

وكانت قطر وتركيا أرسلتا فرقا فنية، لتقديم الدعم الفني لاستئناف العمل في مطار كابول، خلال الساعات الأخيرة.

وشهد مطار كابول حالة واسعة من الفوضى، نتيجة اقتحام مئات المواطنين الصالات وحتى مدرج الإقلاع، في محاولة لمغادرة البلاد على متن الطائرات الأجنبية القادمة لإجلاء الرعايا والمتعاونين الأفغان، بعد سيطرة حركة طالبان (المحظورة في روسيا) على العاصمة الأفغانية.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار العالم الآن عبر موقع سبوتنيك.