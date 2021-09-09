ظريف: أفغانستان تشهد كارثة استراتيجية

قال وزير الخارجية الإيراني السابق، محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، إن أفغانستان تشهد كارثة استراتيجية جديدة

ونشر ظريف تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم الخميس، حول الوضع في أفغانستان، وأوضح من خلالها أن هذا البلد يشهد كارثة استراتيجية جديدة.

A horrifying strategic mistake is being repeated in Afghanistan



No one—domestic or alien—can rule the valiant people of Afghanistan by force. Three superpowers failed miserably. So will any other claimant to coercive authority



Time to engage & include before tides change again. pic.twitter.com/n2xwishCTk — Javad Zarif (@JZarif) September 9, 2021

ودعا وزير الخارجية الإيراني السابق إلى تشكيل حكومة أفغانية موسعة يشارك فيها الجميع قبل أن تعود الأمور إلى الوراء، مرة أخرى، مشيرا إلى أن أي قوة داخلية أو خارجية لم تستطع السيطرة على الشعب الأفغاني بالقوة.

ولفت محمد جواد ظريف إلى أن ثلاث قوى كبرى اختبرت أسلوب السيطرة على الشعب الأفغاني، ولكنها باءت بالفشل، ومن يزعم فرض حكومة المحور القوي لن يكون مصيره أفضل من تلك القوى.

وتُوج هجوم شنته حركة طالبان (المحظورة في روسيا) مع انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بعد 20 عاما بسيطرة الحركة على العاصمة كابول يوم 15 أغسطس/آب.

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