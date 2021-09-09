طالبان تغير اسم مطار حامد كرزاي في العاصمة الأفغانية

أكد مصدر مطّلع، اليوم الخميس، أن حركة طالبان (المحظورة في روسيا) غيّرت اسم مطار حامد كرزاي في العاصمة الأفغانية، إلى مطار كابول الدولي.

كابول - سبوتنيك. وأوضح المصدر في تصريحاته أنه تم رفع اسم القيادي الأفغاني البارز، أحمد شاه مسعود، المعارض البارز الراحل، والذي يخوض أنصاره معارك ضد طالبان، من أحد ميادين البلاد أيضا.

وأشار إلى أنه تم تغيير اسم مطار العاصمة إلى مطار كابول الدولي بدلا من حامد كرزاي.

وأظهرت صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالفعل تغيير اسم المطار الدولي بالعاصمة الأفغانية.

أكد مبعوث وزارة الخارجية القطرية إلى أفغانستان، مطلق القحطاني، اليوم الخميس، أن مطار كابول الدولي بات صالحا للملاحة الجوية، مشيرا إلى أن رحلة جوية تجارية غادرت المطار ولم تكن ضمن عمليات الإجلاء.

وكانت قطر وتركيا أرسلتا فرقا فنية، لتقديم الدعم الفني لاستئناف العمل في مطار كابول، خلال الساعات الأخيرة.

وشهد مطار كابول حالة واسعة من الفوضى، نتيجة اقتحام مئات المواطنين الصالات وحتى مدرج الإقلاع، في محاولة لمغادرة البلاد على متن الطائرات الأجنبية القادمة لإجلاء الرعايا والمتعاونين الأفغان، بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية.

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