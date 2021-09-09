أكد رئيس قناة "أسترا ميليتاروم" العسكرية المفوض ياريك، أن الانقلاب العسكري في غينيا هو رد مباشر على تصرفات قصر الإليزيه، الذي يعتبر إفريقيا "ساحة خلفية" تقليدية.

وقال ياريك "ليس سرا أن قصر الإليزيه لا يزال ينظر إلى إفريقيا على أنها "ساحته الخلفية" التقليدية، حيث يمكن للقوى، حسب منطقها، أن تحكم، إما برعاية مباشرة من الجمهورية الخامسة أو تتصرف في أعقاب مصالحها. اعتبرت غينيا لفترة طويلة إقطاعية فرنسية كلاسيكية، وكان الرئيس كوندي بصحبة ساركوزي وجورج سوروس. وبطبيعة الحال، لم يكن يأمل في دعم شعبه في حال حدوث انقلاب إفريقي كلاسيكي، ولكن في الحقيقة أن أصدقاء من باريس سيأتون للإنقاذ في الأوقات الصعبة ".

وتعليقًا على الوضع في الدولة، أشار إلى أن المشاعر الثورية كانت مظهرًا من مظاهر حركة جماهيرية واسعة ضد السياسة الاستعمارية لفرنسا في المنطقة.

ولفت الخبير العسكري الانتباه إلى استياء الأفارقة، الذين سئموا من أنشطة فرنسا في القارة، مضيفا أن كل ما تفعله الدولة الأوروبية هو استنزاف الأموال والموارد الطبيعية.

وتابع "يستحيل فرض إرادة المرء بمساعدة المصالح الاقتصادية، يحدث انقلاب مستوحى من باريس. قام الفرنسيون بجمع نفس فرانسوا بوزيزيه على حرابهم في جمهورية إفريقيا الوسطى، واحتفظ الرئيس الراحل لتشاد إدريس ديبي بالمال والقوة الفرنسية. الآن نرى أن هناك في جميع أنحاء إفريقيا مشاعر قوية معادية للفرنسيين، وعلى نطاق أوسع، معادية للغرب".

وأردف الخبير العسكري "نحن نشهد سلسلة جديدة من الانقلابات الإفريقية، وكما هو معتاد، في البلدان التي تسيطر عليها فرنسا وتستغلها. مرة أخرى في إفريقيا، يتولى الكولونيلات الشباب والحيوية السلطة، استجابة لتطلعات الجماهير العريضة. وبالمثل، في القرن الماضي، قام عقداء شباب آخرون - معمر القذافي في ليبيا أو عمر البشير في السودان - بإقرار النظام في القارة. لفترة طويلة تمكنوا من الحفاظ على السلام والازدهار في دولهم. وآمل حقًا أن يتمكن الجيل الجديد من الكولونيلات الأفارقة من تحقيق الاستقرار في وطنهم بعد الغضب الاستعماري الفرنسي".