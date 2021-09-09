وزير الري الإثيوبي يزور سد النهضة ويحصل على مباركة 7 قادة دينيين... صور

قام وزير الري الإثيوبي، الدكتور سيليشي بيكيلي، اليوم الخميس، بزيارة إلى سد النهضة، رافقه خلالها 7 قادة من ديانات مختلفة في بلاده.

وغرد بيكيلي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "كان لي الشرف المتواضع بزيارة مشروع سد النهضة بصحبة قادة السبع ديانات في بلادي".

وتابع مشيرا إلى أن القادة الدينيين أجروا الصلوات في موقع سد النهضة، ونقلوا التحيات الطيبة للجميع بمناسبة رأس السنة الإثيوبية.

وأضاف وزير الري الإثيوبي في تغريدة باللغة الأمهرية: "قمنا بزيارة سد النهضة اليوم مع الآباء القديسين من جميع الطوائف، كما صلى الآباء المباركون في المكان، وتمنوا عاما جديدا سعيدا".

ከሁሉም ቤተ እምነቶች የተውጣጡ ብፁዓን የህኃይማኖት አባቶች ጋር በመሆን በዛሬው እለት የህዳሴ ግድብን ጎብኝተናል:: ብፁአን አባቶችም በስፍራው ፀሎት አድርሰዋል: የአዲስ አመት መልካም ምኞትም አስተላልፈዋል:: @AbiyAhmedAli @MuferihatK pic.twitter.com/ycWkM2ZvIW — Dr Eng Seleshi Bekele (@seleshi_b_a) September 9, 2021

وقال وزير الري الإثيوبي في تغريدة أخرى له": "إن إثيوبيا لديها آلاف السنين من التاريخ الفخور والسلام والهدوء، حيث عاشت الأديان الرئيسية مثل المسيحية والإسلام واليهودية جنبا إلى جنب، نصلي معا من أجل إثيوبيا ومن أجل الناس والعالم".

2/2 Ethiopia has 1000s years of proud history, peace & tranquility where major religions like Christianity, Muslim and Jewish religions lived side by side. Praying together for #Ethiopia & it’s people and the world. Happy 2014 @MuferihatK @DemekeHasen @SahleWorkZewde @PMEthiopia pic.twitter.com/SfXYwgCzZx — Dr Eng Seleshi Bekele (@seleshi_b_a) September 9, 2021

ولفت وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، إلى أن زيارة اليوم الخميس لسد النهضة شملت قادة من وزارات الري والتخطيط والكهرباء والسلام في إثيوبيا.

وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، كشفت، اليوم الخميس، أن أهم إنجاز وتحد واجهته أديس أبابا هو تحمل كل الضغوط التي سعت إلى عملية تدويل ملف سد النهضة ونقله إلى مجلس الأمن الدولي.

وأضاف أن إثيوبيا أكدت ثقتها في قدرة الاتحاد الأفريقي على قيادة المفاوضات حول سد النهضة مسترشدين بمبدأ "الحلول الأفريقية لمشاكل أفريقيا".

وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد جلسة في يوليو/ تموز الماضي، لمناقشة أزمة سد النهضة بناء على طلب من مصر والسودان.

ومنذ العام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة وضمان حقوق كل بلد في مياه النيل ولكن على مدى 10 سنوات لم تفلح أي جهود في التوصل إلى اتفاق ملزم بين البلدان الثلاثة.

يذكر أن مصر أعلنت في وقت سابق، أن الذهاب إلى مجلس الأمن في قضية "سد النهضة" يعد أحد المسارات وليس المسار الوحيد أو المنتظر لحل المشكلة من خلاله.

وقال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير محمد إدريس، إن "مصر توجهت إلى مجلس الأمن في 3 قضايا مفصلية وحيوية وهي: قضية الجلاء، وقضية الأرض عقب 1967، وأخيرا أزمة سد النهضة".

وتابع: "لو كان مجلس الأمن هو الحل، لماذا لم نذهب له منذ 10 سنوات، بالطبع لأنه يوجد إدراك بأن المجلس ليس هو الحل، لكنه مسار طرقناه بعد أن انخرطنا في المفاوضات لفترة طويلة لم تصل إلى نتيجة، فذهبنا للمجلس لنعرض عليه قضيتنا".

وأفاد بأن "ذهاب مصر لمجلس الأمن هو لتوضيح أن مسار الاتحاد الأفريقي لم يصل إلى نتيجة".

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