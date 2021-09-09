البيت الأبيض: طالبان سهلت إقلاع طائرة قطرية حملت أمريكيين

كشف البيت الأبيض، اليوم الخميس 9 سبتمبر/ أيلول، أن حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا)، كانت متعاونة وسهلت إقلاع طائرة قطرية اليوم من مطار العاصمة الأفغانية كابول، حملت على متنها مواطنين أمريكيين وحاملين للإقامة الدائمة.

القاهرة – سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي إن "طالبان كانت متعاونة وسهلت إقلاع الطائرة القطرية اليوم التي انطلقت من مطار كابول وكان على متنها مواطنون أمريكيون وحاملون للإقامة الدائمة".

وذكرت بساكي، أن واشنطن حصلت على وعود بمواصلة العمل على إخراج الأمريكيين والمواطنين الأفغان من أفغانستان.

وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية على وعدها بمواصلة العمل على إخراج الأمريكيين والمواطنين الأفغان"، وتابعت "تعاون طالبان يمثل خطوة إيجابية لإخراج المزيد من أفغانستان".

وغادر نحو 200 راكب، بينهم مواطنون أمريكيون، مطار كابول، في أول رحلة تقل أجانب من العاصمة الأفغانية منذ انتهاء عملية الإجلاء الموسعة التي قادتها الولايات المتحدة في 30 أغسطس/ آب بمساعدة قطرية.

تأتي الرحلة التي تطير إلى الدوحة في الوقت الذي تواصل فيه حركة طالبان انتقالها من مجموعة متمردة إلى فرض سيطرتها على مقاليد السلطة في البلاد، بعد أقل من شهر من زحفها إلى كابول وهروب الرئيس السابق أشرف غني.

نقلت رحلة الخطوط الجوية القطرية، بعد ظهر اليوم الخميس، نحو 200 شخص من مطار كابول، وهي الأولى منذ أن انتهى الجسر الجوي الضخم والفوضوي لأكثر من 120 ألف شخص بشكل دراماتيكي مع انسحاب الولايات المتحدة، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وقال مواطن أفغاني أمريكي، ينتظر ركوب الطائرة مع أسرته، للوكالة، إن وزارة الخارجية الأمريكية اتصلت به في الصباح وطلبت منه الذهاب إلى المطار.

في الأيام التي أعقبت هجوم "طالبان"، أصبح المطار رمزا مأساويا لحالة اليأس بين الأفغان الخائفين من عودة المتشددين إلى السلطة، حيث تزاحم الآلاف حول بواباته يوميا، حتى أن البعض تشبث بالطائرات النفاثة عند إقلاعها قبل أن يسقط جريحا أو صريعا.

قُتل أكثر من 100 شخص، بينهم 13 جنديا أمريكيا، في هجوم انتحاري وقع في 26 أغسطس بالقرب من المطار، وأعلن الفرع المحلي لتنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه.

وأظهرت لقطات تلفزيونية، اليوم الخميس، عائلات من بينها نساء وأطفال وشيوخ ينتظرون الحقائب في المطار حتى يحين دورهم في المغادرة. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت دول أخرى غير قطر قد أدّت دورًا في تنظيم الجسر الجوي.

عملت قطر كوسيط مركزي بين "طالبان" والمجتمع الدولي في السنوات الأخيرة، ونقلت العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، سفاراتها من كابول إلى الدوحة في أعقاب استيلاء الحركة على السلطة.

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