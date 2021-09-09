جنوب السودان: مستعدون للوساطة في ملف سد النهضة ولا نؤمن بالحرب

عرض رئيس جنوب السودان سلفا كير على إثيوبيا والسودان، الوساطة من أجل تخفيف حدة الخلاف بشأن السد الذي بنته أديس أبابا على النيل الأزرق.

القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك بحسب ما قاله وزير خارجية جنوب السودان بياتريس واني نوح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس.

وأضاف نوج على هامش منتدى تعاون في القاهرة: "كان هناك الكثير من الجمود والأمور لا تتحرك. إنه (سلفا كير) مستعد للمساعدة والتوسط لأنه لا يؤمن بالحرب".

يخشى السودان ومصر من أن يؤدي السد المبني في المنبع، ويعد أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، إلى قطع إمدادات المياه بمجرد تشغيله بالكامل، وتأمل إثيوبيا أن يزيد السد من توليد الطاقة الرخيصة.

خاض الثلاثة جولات عديدة من المحادثات منذ 2011 في محاولة للاتفاق على كيفية ملء السد، لكن تصاعدت التوترات في صيف العام الماضي بعد أن بدأت إثيوبيا في ملء خزان السد دون التوصل إلى اتفاق مع دول المصب.

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الخميس، إن إيجاد حل لأزمة سد النهضة، يمكن أن يجنب المنطقة الانزلاق إلى وضع أكثر تعقيدا.

وأشار شكري خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، والذي نقلت فعالياته صحيفة "الأهرام" المصرية، إلى أن موقف مصر ثابت تجاه أزمة سد النهضة، وهو ضرورة التوصل لحل واتفاق ملزم يحافظ على حقوق جميع الأطراف.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال وزير داخلية جنوب السودان بول مايوم أكيج، إن بلاده لا يمكن أن تسمح باستخدام أراضيها ضد إثيوبيا، مشيرا إلى وجود أياد خفية تستهدف زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.

وأشار الوزير خلال مباحثات أجراها مع سفير إثيوبيا في جنوب السودان نبيل مهدي، إلى أن العلاقة بين إثيوبيا وجنوب السودان تقوم على قيم ثقافية وتاريخية قوية لشعبي البلدين، مشيدا بالدعم الكبير الذي قدمته إثيوبيا لقضية شعب جنوب السودان.

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