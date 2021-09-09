إعلام: الحرس الثوري الإيراني يقصف متمردين أكرادا في العراق

ذكرت الإذاعة الرسمية الإيرانية أن الحرس الثوري هاجم مسلحين أكرادا في إقليم كردستان، شمالي العراق، اليوم الخميس، باستخدام المدفعية والطائرات المسيرة.

ونقلت الإذاعة عن الحرس الثوري أن هذا هو أحدث هجوم على المسلحين الأكراد الذين يتخذون من العراق مقرا لهم.

وقالت الإذاعة إن الهجوم في هذه العملية أدى إلى تدمير المقر الرئيسي لتلك المجموعة التي "تتآمر على أمن إيران القومي"، بحسب "رويترز".

وتحدث مواجهات متكررة في المنطقة الحدودية النائية والجبلية بين القوات الإيرانية وتنظيمات كردية إيرانية معارضة للنظام في طهران، مثل حزب "الحياة الحرة لكردستان"، المرتبط بـ"حزب العمال الكردستاني" في تركيا، و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" الإيراني.

وكانت وكالات الأنباء الإيرانية ذكرت أن البريجادير جنرال محمد باكبور قائد القوات البرية للحرس الثوري أعلن يوم الإثنين الماضي أن طهران تستعد للرد على المتمردين المتمركزين عبر الحدود.

وحث باكبور المدنيين هناك على "الابتعاد عن مقار الإرهابيين لتجنب التعرض لأذى".

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إيران عبر سبوتنيك.