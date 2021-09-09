البحرية الأمريكية تعلن تشكيل قوة هي الأولى من نوعها لزيادة قدرتها على الردع

أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الخميس، أن الأسطول الخامس التابع لها شكل قوة جديدة تحمل الرقم 59، لزيادة قدرته على الردع ودمج الأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي بسرعة في نطاق عملياته.

وصرح الأسطول الخامس الأمريكي في بيان، أنها ستكون أول قوة من نوعها تابعة للبحرية الأمريكية.

NAVCENT established Task Force 59 to rapidly integrate unmanned systems and artificial intelligence with maritime operations in the 5th Fleet area of operations.



TF 59 is the first U.S. Navy task force of its kind.



Read More: https://t.co/wvmOv4wYHa — U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) September 9, 2021

ووفقا للبيان، فإن "الهدف من تشكيل القوة الجديدة هو تطوير ودمج الأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي كوسيلة لتعزيز وعينا بالمجال البحري، وزيادة الردع".

وتغطي عمليات الأسطول الخامس منطقة الخليج العربي وخليج عمان والبحر الأحمر وأجزاء من المحيط الهندي، حيث تتكون المنطقة من 21 دولة وتضم 3 نقاط حرجة في مضيق هرمز وقناة السويس ومضيق باب المندب.

ووفقا للبيان، تم تعيين النقيب مايكل دي براسور، الخبير في الروبوتات البحرية، كأول قائد للقوة 59، حيث سيقود فريق ذوي خبرة خاصة بالمنطقة، في الأنظمة غير المأهولة وتلك التي بدون طيار، في مجال الأنظمة السيبرانية والذكاء الاصطناعي والفضاء.

وستشارك هذه القوة في التمرين البحري الدولي (IMX-22)، المقرر إجراؤه العام المقبل، ويشارك فيه أكثر من 60 دولة ومنظمة دولية ويتميز بالاستخدام المكثف للأنظمة غير المأهولة، والذي يعتبر فرصة حقيقية لإثبات مرونة وقابلية التوسع في تقنيات العمل الجماعي بين الإنسان والآلة. حسب البيان.

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