البحرية الأمريكية تعلن تشكيل قوة هي الأولى من نوعها لزيادة قدرتها على الردع

وصرح الأسطول الخامس الأمريكي في بيان، أنها ستكون أول قوة من نوعها تابعة للبحرية الأمريكية.
NAVCENT established Task Force 59 to rapidly integrate unmanned systems and artificial intelligence with maritime operations in the 5th Fleet area of operations.— U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) September 9, 2021
TF 59 is the first U.S. Navy task force of its kind.
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ووفقا للبيان، فإن "الهدف من تشكيل القوة الجديدة هو تطوير ودمج الأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي كوسيلة لتعزيز وعينا بالمجال البحري، وزيادة الردع".
ووفقا للبيان، تم تعيين النقيب مايكل دي براسور، الخبير في الروبوتات البحرية، كأول قائد للقوة 59، حيث سيقود فريق ذوي خبرة خاصة بالمنطقة، في الأنظمة غير المأهولة وتلك التي بدون طيار، في مجال الأنظمة السيبرانية والذكاء الاصطناعي والفضاء.
وستشارك هذه القوة في التمرين البحري الدولي (IMX-22)، المقرر إجراؤه العام المقبل، ويشارك فيه أكثر من 60 دولة ومنظمة دولية ويتميز بالاستخدام المكثف للأنظمة غير المأهولة، والذي يعتبر فرصة حقيقية لإثبات مرونة وقابلية التوسع في تقنيات العمل الجماعي بين الإنسان والآلة. حسب البيان.
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