الأسطول الأمريكي الخامس يشكل أول قوة من نوعها في الخليج

أعلن الأسطول الأمريكي الخامس، اليوم الخميس، عن تدشين قوة جديدة من نوعها تحمل رقم 59.

وذكر الأسطول في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أن القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية (نافسينت)، دشنت هذه القوة بهدف الدمج السريع بين الأنظمة غير المأهولة، والذكاء الاصطناعي.

وأشار الأسطول الأمريكي إلى أن هذه القوة البحرية التي تعد الأولى من نوعها تعمل في نطاق عملياته البحرية.

NAVCENT established Task Force 59 to rapidly integrate unmanned systems and artificial intelligence with maritime operations in the 5th Fleet area of operations. TF 59 is the first U.S. Navy task force of its kind. Read More: https://t.co/wvmOv4wYHa — U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) September 9, 2021

​وأوضح نائب الأدميرال براد كوبر، قائد "نافسينت" في بيان، أن الهدف من هذه القوة هو تعزيز الوعي في المجال البحري، وزيادة الردع.

وذكر كوبر أن إطلاق فرقة العمل 59 ينشط الشراكات الأمريكية حول المنطقة في ظل العمل على توسيع الصورة التشغيلية المشتركة.

وتغطي عمليات الأسطول الأمريكي الخامس منطقة الخليج وخليج عمان والبحر الأحمر وأجزاء من المحيط الهندي.