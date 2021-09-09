أمريكا تعتزم استئناف المباحثات النووية في فيينا

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن الولايات المتحدة تعتزم استئناف المباحثات بشأن الصفقة النووية الإيرانية في فيينا في أقرب وقت ممكن.

واشنطن - سبوتنيك. وقال برايس تعليقا على تأجل المباحثات حول الملف النووي الإيراني: "الولايات المتحدة والمجتمع الدولي تود رؤية استئناف المباحثات حول البرنامج النووي الإيراني في أقرب وقت".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعتبر أن إيران لم تتخذ بعد قرارا حول العودة إلى المباحثات بشأن إنعاش الصفقة أو رفضها.

وقال برايس: "يجب أن يتخذون هذا القرار هم [الجانب الإيراني] وكما أعلم، فإنهم لم يتخذوه بعد".

وأجريت 6 جولات من المباحثات بين إيران والقوى الدولية، ومنها فرنسا، في فيينا خلال الفترة بين شهري نيسان/أبريل وحزيران/يونيو الماضيين، وذلك في محاولة لإحياء الاتفاق النووي.

وتهدف هذه المفاوضات التي عقدت تحت رعاية الاتحاد الأوروبي إلى عودة واشنطن للاتفاق الذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في شهر أيار/مايو 2018، ودفع إيران إلى الالتزام بتعهداتها الدولية المتعلقة بالبرنامج النووي.