مندوب أفغانستان لدى الأمم المتحدة يطالب بإرسال بعثة إلى بلاده لتقييم انتهاكات حقوق الإنسان

دعا مندوب أفغانستان الدائم لدى الأمم المتحدة، غلام إيزاكزاي، اليوم الخميس، الأمم المتحدة إلى إرسال بعثة لتقصي الحقائق على وجه السرعة إلى أفغانستان لتقييم انتهاكات طالبان المزعومة لحقوق الإنسان.

الأمم المتحدة - سبوتنيك. ودعا إيزاكزاي، المجتمع الدولي على عدم الاعتراف بأي سلطة في البلاد إذا تم تشكيل حكومة غير شاملة.

وقال السفير الأفغاني إن هناك روايات شهود عيان عن قيام حركة طالبان (المحظورة في روسيا) بارتكاب فظائع وانتهاكات لحقوق الإنسان في أفغانستان.

وأضاف إيزاكزاي خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "لدينا روايات شهود عيان عن فظائع طالبان الواسعة النطاق التي ارتكبت بدعم مقاتلين إرهابيين أجانب ومخابرات أجنبية وأصول عسكرية"، لافتا إلى"نفذوا عمليات إعدام مستهدفة وقطعوا خطوط الاتصال وفرضوا حصارا إنسانيا".

وأعلنت حركة طالبان، يوم الثلاثاء الماضي، ملامح تشكيلها الحكومي، حيث أعلنت الملا محمد حسن رئيسا للحكومة الأفغانية الجديدة بالوكالة، على أن يشغل الملا عبد الغني برادر منصب نائب رئيس الحكومة بالوكالة.

وقال المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، في مؤتمر صحفي في كابول، إن محمد يعقوب مجاهد سيتولى منصب وزير الدفاع بالوكالة، فيما سيتم تعيين سراج الدين الحقاني وزيرا للداخلية.

وأشار مجاهد إلى أنه سيتم الإعلان عن الوزارات الأخرى في المستقبل، مضيفا: "أعلنا الوزارات التي كنا في أمسّ الحاجة إليها، وإن شاء الله سنعلن الوزارات الباقية في المستقبل".

يشار إلى أن حركة طالبان وجهت دعوة إلى كل من تركيا والصين وروسيا وإيران وباكستان وقطر لحضور مراسم الإعلان عن تشكيل الحكومة. كما وجهت دعوة خاصة للمستشارة أنغيلا ميركل لزيارة أفغانستان.

يذكر أن "طالبان" سيطرت على حكم أفغانستان في 15 أغسطس/ آب الماضي، بعد دخولها العاصمة كابول، إثر انسحاب قوات الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من البلاد وانهيار الجيش الأفغاني.

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