بايدن يعلن خطة جديدة لمكافحة الوباء

كشف البيت الأبيض، اليوم الخميس، عن خطة جديدة لإدارة بايدن لمكافحة الوباء في الولايات المتحدة، والتي تتضمن فرض اللقاح على موظفي الحكومة الفيدرالية والمتعاقدين معها، بالإضافة إلى توسيع إمكانية الوصول للاختبارات.

واشنطن- سبوتنيك. وقال البيت الأبيض في إعلانه: "بناء على إعلان الرئيس في يوليو (تموز) لتعزيز متطلبات السلامة للعمال الفيدراليين غير المطعمين، وقع الرئيس على أمر تنفيذي للمضي قدما في هذه الإجراءات".

وأوضح أن هذه الإجراءات تتطلب تطعيم جميع موظفي الفرع التنفيذي الفيدرالي، كما وقع الرئيس على أمر تنفيذي يوجه بتوسيع هذا المعيار ليشمل موظفي المتعاقدين الذين يتعاملون مع الحكومة الفيدرالية.

كان الموظفون الفيدراليون في السابق مطالبين فقط إما بالتطعيم أو مواجهة قيود مثل سفر العمل المعلق والاختبار والتباعد الاجتماعي أثناء تواجدهم في المكتب.

تتضمن الخطة أيضا قاعدة جديدة من إدارة السلامة والصحة المهنية التابعة لوزارة العمل، والتي تتطلب من جميع الشركات التي تضم 100 عامل أو أكثر بإما تطعيم العاملين أو خضوعهم لاختبار أسبوعي.

وقال البيت الأبيض إن خطة بايدن تدعو حكام الولايات إلى فرض التطعيم بين معلميهم وموظفي المدرسة الآخرين، وتركز الخطة أيضا على توسيع مدى توافر الاختبارات.

بما في ذلك تدابير تسريع إنتاج اختبارات المرض السريعة، باستخدام سلطات قانون الإنتاج الدفاعي ومن خلال شراء ما يقرب من ملياري دولار من اختبارات الرعاية السريعة والاختبارات المنزلية.