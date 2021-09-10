روسيا: التدفق غير المنضبط للاجئين من أفغانستان يثير قلقنا

قال مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية الروسية إيفان فولينكين، اليوم الجمعة، إن مخاطر التدفق غير المنضبط للاجئين من أفغانستان تثير قلق روسيا ودول آسيا الوسطى.

موسكو - سبوتنيك. وأضاف فولينكين لوكالة "سبوتنيك"، أنه "لا توجد حاليا آلية رسمية لتبادل المعلومات مع الشركاء في آسيا الوسطى بشأن اللاجئين من أفغانستان".

ولكن في الوقت نفسه، أكد المسؤول الروسي بأن الاتصالات ذات الصلة بين وزارات الخارجية والبعثات الخارجية قائمة، فضلا عن مؤسسات منظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون ودول آسيا الوسطى المتاخمة لأفغانستان.

يذكر أنه، في آب/أغسطس الماضي، استولت حركة طالبان على مقاليد الحكم في أفغانستان.

وفي ليلة 31 أغسطس، غادر الجيش الأمريكي مطار كابول، منهيا ما يقرب من 20 عاما من الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان.

وفي وقت سابق، توقعت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في تقرير نشرته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية فرار أكثر من نصف مليون شخص من أفغانستان خلال الأشهر المقبلة.

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