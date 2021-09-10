باكستان تنفي مساعدة طالبان للسيطرة على إقليم بنجشير

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، أسيم افتخار، اليوم الجمعة، ما تردد أخيرا من أنباء عن مساعدة بلاده لحركة طالبان (المحظورة في روسيا) في السيطرة على إقليم بنجشير في أفغانستان.

نيودلهي - سبوتنيك. وحسب الإذاعة الباكستانية، وصف افتخار هذه التقارير بأنها جزء من حملة دعائية لمحاولة تشويه صورة باكستان وتضليل المجتمع الدولي.

وكانت وسائل إعلام هندية قد زعمت، يوم الأربعاء الماضي، أن القوات الجوية الباكستانية ساعدت طالبان خلال عمليتها للسيطرة على ولاية بنجشير، آخر معقل للمقاومة الأفغانية ضد الحركة المتشددة.

وأضافت أن مقاتلات باكستانية قامت بنحو 20 طلعة جوية؛ فيما شاركت قوات من مجموعة القوات الخاصة الباكستانية في العمليات.

ووصفت صحيفة "داون" الباكستانية المعلومات المنتشرة حول مشاركة القوات الجوية الباكستانية في عملية بنجشير بـ "الوهمية".

ووفقا للصحيفة، فإن خبراء تابعين لها أكدوا أن صور "إسقاط" طائرة القوات الجوية الباكستانية، التي انتشرت على مواقع التواصل، ما هي إلا هبوط اضطراري لطائرة من طراز "إف 16" في الولايات المتحدة، عام 2018.

وأشارت الصحيفة إلى أن مقطع الفيديو لهجوم طائرة مسيرة في بنجشير، مزيف، وتم أخذ المقطع من لعبة الكمبيوتر "أرما 3"؛ كما أن صور مقاتلة باكستانية يُزعم أنها تحلق فوق بنجشير، هو تسجيل لطائرة من طراز "أف 15" تحلق فوق ويلز (في المملكة المتحدة).

يأتي ذلك، فيما أعلنت حركة طالبان، الأحد الماضي، السيطرة على إقليم بنجشير، معللة ذلك برفض الطرف المقابل التفاوض، مما أجبرها على حسم القضية عسكريا.

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