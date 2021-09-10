إيران: لن نعترف بأي حكومة تصل إلى الحكم بالقوة في أفغانستان

قال مجيد تخت روانجي، مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمس الخميس، إنه لن يعترف بأي حكومة تصل إلى الحكم بالقوة في أفغانستان.

© REUTERS / STRINGER باكستان تستضيف اجتماعا بشأن أفغانستان بحضور إيران ، اليوم الجمعة، بأن تصريح تخت روانجي جاء في كلمته خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الأوضاع في أفغانستان، والتي أكد خلالها أن الهجوم الأخير والاقتتال في منطقة بنجشير يتعارض مع الموقف العالمي الموحد.

وشدد روانجي على أن الموقف العالمي الموحد أساسه عدم الاعتراف، رسميا، بأي حكومة تصل إلى سدة الحكم بالقوة في أفغانستان، موضحا أن الطريق للسلام والاستقرار والتنمية المستدامة في هذا البلد يمر عبر المفاوضات الأفغانية بمشاركة متكافئة وفاعلة لجميع الفئات القومية واللغوية والمذهبية.

وأكد روانجي أن الهدف من إجراء مفاوضات أفغانية داخلية هو الوصول إلى حل عادل ودائم للأزمة في البلاد، وتحقيق المصالحة الوطنية، مع تكوين حكومة شاملة تعبر، في الأساس، عن أصوات الشعب عبر انتخابات حرة ونزيهة، وتكون ملتزمة بمكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة.

واعتبر السفير الإيراني لدى منظمة الأمم المتحدة أن أوضاع أفغانستان، اليوم، هي نتيجة مباشرة لتدخل أمريكا والقوى الأجنبية الأخرى في شؤونها، مشيرا إلى أن إيران بذلت كل جهودها لمساعدة الشعب الأفغاني في تسوية الخلافات الداخلية بطريقة سلمية.

ولفت تخت روانجي إلى استعداد بلاده لتسهيل عملية نقل المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان، من خلال الموانئ والمطارات وسكك الحديد والطرق البرية والمعابر الحدودية بين إيران وأفغانستان.

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