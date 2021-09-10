وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نجلس وننتظر الإرهاب من إيران

وقال لابيد لمراسلة الوكالة، تاتيانا كوكوشكينا: "علينا أن نفهم أن إيران عامل مزعزع للاستقرار في سوريا. لا يمكن لإسرائيل أن تتسامح مع وجود إيران وقيامها بتصدير الإرهاب في المنطقة. لا على المدى القصير ولا على المدى الطويل. لذلك، يجب على المنطقة والعالم أن يفهموا أننا سنفعل شيئًا حيال ذلك، ولن نكتفي بالجلوس وننتظر الإرهاب الإيراني الموجه ضد مواطنينا. لكن بالإضافة إلى ذلك، نعمل بشكل وثيق جدًا مع شركائنا الروس، حتى لا يتطور ذلك إلى تصعيد خطير".

وتابع: "لذلك، يحتاج العالم الآن إلى خطة مختلفة بدلاً من تلك، التي لا يمتلكها في الواقع. إذا نظرت إلى بعض التقارير الأخيرة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فقد تم تسجيل أنه في الواقع لا توجد عمليات تفتيش من قبل الوكالة للأنشطة النووية الإيرانية. وإيران عمليا على وشك أن تصبح دولة نووية، ولا يمكننا أن نسمح لها بذلك. لذلك، فإن جزءًا من أي استراتيجية مستقبلية يجب أن يكون للعالم وخاصة الولايات المتحدة وربما إسرائيل أن تظهر تهديدًا حقيقيًا لإيران حتى تدرك طهران أنها لا يمكن أن تصبح دولة نووية دون رد مناسب".