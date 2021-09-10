وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نجلس وننتظر الإرهاب من إيران

وقال لابيد لمراسلة الوكالة، تاتيانا كوكوشكينا: "علينا أن نفهم أن إيران عامل مزعزع للاستقرار في سوريا. لا يمكن لإسرائيل أن تتسامح مع وجود إيران وقيامها بتصدير الإرهاب في المنطقة. لا على المدى القصير ولا على المدى الطويل. لذلك، يجب على المنطقة والعالم أن يفهموا أننا سنفعل شيئًا حيال ذلك، ولن نكتفي بالجلوس وننتظر الإرهاب الإيراني الموجه ضد مواطنينا. لكن بالإضافة إلى ذلك، نعمل بشكل وثيق جدًا مع شركائنا الروس، حتى لا يتطور ذلك إلى تصعيد خطير".
وتحدث يائير لابيد بمزيد من التفصيل عن الاستراتيجية الإسرائيلية لاحتواء إيران، قائلا: "الاستراتيجية الحالية للغرب و"الخمسة" (المفاوضون بخصوص برنامج إيران النووي) لا تعمل. لا توجد مفاوضات في فيينا، وخطة العمل الشاملة المشتركة لا تعمل. العقوبات ليست كافية، وإيران تحاول فقط كسب الوقت وتتظاهر بأنها تفعل شيئًا هناك، لكنها في الواقع تعمل فقط على تطوير برنامجها النووي. وهذه ليست مشكلة إسرائيل فقط. هذه مشكلة عالمية. إنها مسألة وجود بالنسبة لنا، لأن هدف إيران هو التدمير الكامل لإسرائيل. لطالما كانت إيران واضحة للغاية في هذا الصدد. لا يوجد سوى دولتين في العالم، دول أعضاء في الأمم المتحدة، تقول إحداهما بشكل مباشر إنها تنوي تدمير الأخرى تمامًا- وهما إيران وإسرائيل".© REUTERS / RONEN ZVULUN
وتابع: "لذلك، يحتاج العالم الآن إلى خطة مختلفة بدلاً من تلك، التي لا يمتلكها في الواقع. إذا نظرت إلى بعض التقارير الأخيرة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فقد تم تسجيل أنه في الواقع لا توجد عمليات تفتيش من قبل الوكالة للأنشطة النووية الإيرانية. وإيران عمليا على وشك أن تصبح دولة نووية، ولا يمكننا أن نسمح لها بذلك. لذلك، فإن جزءًا من أي استراتيجية مستقبلية يجب أن يكون للعالم وخاصة الولايات المتحدة وربما إسرائيل أن تظهر تهديدًا حقيقيًا لإيران حتى تدرك طهران أنها لا يمكن أن تصبح دولة نووية دون رد مناسب".
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