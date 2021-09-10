البنتاغون يعلن تأجيل زيارته إلى السعودية لأجل غير مسمى... ماذا حدث وهل تم إلغاؤها؟

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن زيارته إلى المملكة العربية السعودية تأجلت إلى أجل غير مسمى بسبب مشكلات تتعلق بالجدولة لدى الجانب السعودي.

صرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بأنه يتطلع إلى زيارة المملكة العربية السعودية "في المستقبل القريب"، وذلك بعد "تأجيل" زيارته التي كانت مقررة إلى المملكة الخميس ضمن جولته في المنطقة، وفقا لشبكة سي إن إن الأمريكية.

وأعرب أوستن عن تطلعه إلى إتمام الزيارة في المستقبل القريب، دون أن يكشف عن موعد محدد، مشيرا إلى وجود مشكلات متعلقة بالجدولة، لكنه رفض التحدث عن تلك المشكلات.

وحين سأله الصحافيون عما إذا كان قد جرى تأجيل الزيارة أم أنها ألغيت، قال: "دعونا نقول تأجلت"، مشددا على أن "السعودية حليف أساسي، ولدينا مصالح مشتركة في المنطقة، وسنواصل حل القضايا الصعبة معا".

وقد أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم الأربعاء، عن إرجاء زيارة الوزير التي كان مقررا لها يوم الخميس ضمن جولته في المنطقة، بسبب "مسائل تتعلق بالجدول الزمني".

وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، استقبل مساء الخميس، رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي، في قصر نيوم، وهو الموعد الذي كان من المفترض أن يأتي فيه وزير الدفاع الأمريكي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه جرى خلال اللقاء "استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين".

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