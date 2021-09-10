هل عبر الأسرى الفلسطينيون الستة الحدود اللبنانية؟... صحيفة عبرية تكشف تفاصيل جديدة

أولت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الجمعة، الاهتمام الجارف بخطوات الأسرى الفلسطينيين الستة الهاربين من سجن جلبوع، في حالة من التوقع بعبورهم الحدود الأردنية أو اللبنانية.

ورجحت صحيفة "معاريف" العبرية، ظهر اليوم الجمعة، أن الأسرى الفلسطينيين الستة ربما توجهوا ناحية الحدود الشمالية مع لبنان، بعد العثور على "حاجيات" تخص الأسرى في منطقة العفولة الإسرائيلية، التي تقع شمالي البلاد.

ومع نفي مصادر أمنية أردنية اختراق الأسرى الفلسطينيين الستة حدود المملكة، منذ فرارهم من سجن جلبوع، فجر الاثنين الماضي، فإن الصحيفة العبرية ترجح اقتراب أو اختراق الأسرى الحدود مع لبنان، خاصة في ظل انتشار مكثف للشرطة الإسرائيلية في منطقة العفولة شمالي البلاد، من أجل العثور على الأسرى.

ويشار إلى أن الصحيفة العبرية حذفت خبر العثور على "حاجيات" الأسرى الفلسطينيين في منطقة العفولة، فور نشره بدقائق، دون أي توضيح.

وكانت وسائل إعلام محلية قد أوضحت، في وقت سابق اليوم الجمعة، أن الأسرى الفلسطينيين الستة الذين هربوا من سجن جلبوع الإسرائيلي، فجر الاثنين الماضي، لم يدخلوا الأردن.

ونقل الموقع الإلكتروني الإسرائيلي i24news، عن مسؤولين في المخابرات وقوات الأمن الأردنية، قولهم إنه لم يدخل الحدود الأردنية أي من الأسرى الفلسطينيين الستة، أو موجود حاليا في الأراضي السيادية للبلاد.

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وكانت تقديرات إسرائيلية قد أشارت إلى أن بعض الأسرى الفلسطينيين الستة دخلوا الأردن بعد وقت من هروبهم من سجن جلبوع، فجر الاثنين الماضي.

وذكر الموقع على لسان مصدر رفيع في مؤسسة الدفاع الأردنية، إنه إذا عبر الأسرى أو بعضهم الحدود إلى داخل المملكة، فإن عمان ستتصرف بحسب القانون الأردني بشأن المطلوبين الذين يتم ملاحقتهم، رغم عدم وجود اتفاقية تسليم رسمية ودائمة بين الأردن وإسرائيل.

ويذكر أن ستة من الأسرى الفلسطينيين قد نجحوا في الهروب من سجن جلبوع الإسرائيلي الشديد الحراسة، والذي يقع بالقرب من مدينة بيسان الفلسطينية، شمال إسرائيل، فجر الاثنين الماضي، ولم يتم العثور عليهم، حتى الآن.

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