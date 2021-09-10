الاستخبارات الداخلية البريطانية: استيلاء طالبان على السلطة سيعطي دفعة قوية لـ"التطرف"

قال كين مكالوم، رئيس جهاز المخابرات الداخلية البريطاني (إم.آي 5)، اليوم الجمعة 10 سبتمبر/أيلول، إن استيلاء حركة طالبان (المحظورة في روسيا)، على السلطة في أفغانستان سيعطي "دفعة معنوية" للمتطرفين.

وأوضح مالكوم في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" أن صعود حركة طالبان سيعطي دفعة قوية للمتطرفين، لكي يتآمروا، لتنفيذ هجمات في مناطق أخرى وقد تعطيهم قاعدة للعمل كما كان في الفترة التي سبقت هجمات 11 سبتمبر 2001.

وقال مكالوم في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "التهديد الإرهابي الذي تواجهه بريطانيا حقيقي ومستمر".

ولفت إلى أن لندن تواجه بالفعل كفاحا عالميا مستمرا لهزيمة التطرف والحماية من الإرهاب.

وأردف بقوله: "بين عشية وضحاها، يمكنك أن تحصل على دفعة نفسية، دفعة معنوية للتطرف الموجود هنا بالفعل أو في دول أخرى وبالتالي نحتاج لأن نكون حذرين... ليس هناك شك في أن الأحداث الأخيرة في أفغانستان شجعت وجرأت بعض هؤلاء المتطرفين".

وتابع قائلا: "بجانب التأثير الملهم الفوري، هناك خطر من أن يعود الإرهابيون ويحيكون مرة أخرى مؤامرات معقدة ومتطورة التخطيط مثل التي رأيناها في 11 سبتمبر والسنوات التي تلت ذلك".

واستدرك قائلا: "الشرطة وأجهزة المخابرات أحبطت 31 مؤامرة لشن هجمات إرهابية في بريطانيا خلال السنوات الأربع المنصرمة".

وأكد أن أغلب تلك المؤامرات خططها إسلاميون متشددون، لكن عددا متزايدا كان من تخطيط جماعات تنتمي لليمين المتطرف.

وأتم بقوله: "حتى خلال الجائحة التي نعاني منها لأغلب العامين الماضيين كان علينا أن نحبط ست مؤامرات في مراحل متقدمة لتنفيذ هجمات".

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