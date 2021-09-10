برنامج الأغذية العالمي: أفغانستان بحاجة إلى 200 مليون دولار بنهاية العام

أعلن برنامج الأغذية العالمي في آسيا والباسفيك، اليوم الجمعة 10 سبتمبر/ أيلول، أن أفغانستان بحاجة إلى 200 مليون دولار بنهاية العام 2021.

وأوضحت أنثيا ويب، نائبة المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في آسيا والباسفيك، في تصريحات أوردتها وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن هناك حاجة للوصول بالمساعدات الغذائية إلى 9 ملايين شخص شهريا فى أفعانستان بحلول شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل وذلك للتمكن من تحقيق الهدف بالوصول إلى 14 مليونا بحلول نهاية العام.

وأوضحت ويب أن برنامج الأغذية طالب بتوفير 200 مليون دولار لبرامجه للمساعدات فى أفغانستان، محذرة من نفاد مخزون المواد الغذائية، معربة عن التزام المنظمة برغم الوضع الحالي بشراء الطعام ونقله إلى مواقع استراتيجية قبل فوات الأوان.

يذكر أن حركة طالبان، (المحظورة في روسيا)، سيطرت على حكم أفغانستان في 15 أغسطس/ آب الماضي، بعد دخولها العاصمة كابول، إثر انسحاب قوات الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من البلاد وانهيار الجيش الأفغاني.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار أفغانستان اليوم عبر سبوتنيك.