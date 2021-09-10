لافروف: روسيا لا تعتزم إرسال وفد للمشاركة في تنصيب حكومة طالبان

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، إن موسكو لا تعتزم إرسال وفد إلى كابول للمشاركة في مراسم تنصيب حكومة حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) الأفغانية.

موسكو- سبوتنيك. وقال لافروف في تصريحات أدلى بها خلال مشاركته في منتدى مسابقات الصحافة "انطلقنا منذ البداية من أن السفير يعد مستوى كاف لتمثيلنا، مع مراعاة تطورات الوضع هناك".

وردا على سؤال أحد الصحفيين حول ما إن كانت موسكو قد رفضت المشاركة في مراسم التنصيب قال لافروف:

"لا، لم نرفض، المسألة فقط هي أنه لن يكون هناك وفد".

وقال موضحا: "لم نعتزم أبدا أن نوصي قيادتنا بحضور التنصيب وأن يمثلنا وفد من موسكو".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن موسكو لن تشارك بأي حال من الأحوال في مراسم تنصيب حكومة طالبان (المحظورة في روسيا).

وكان مصدر في حركة "طالبان" قال لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق، إن الحركة دعت روسيا والصين وقطر وتركيا وباكستان وإيران لحضور حفل تنصيب الحكومة الأفغانية الجديدة، الذي سيتم في 11 سبتمبر/ أيلول.

وبسطت حركة طالبان سيطرتها على معظم أراضي أفغانستان مع بدء انسحاب القوات الأجنبية من البلاد؛ وسيطر مسلحوها على جميع المعابر الحدودية، واستولت يوم 15 آب/أغسطس الماضي على العاصمة كابول، ودخل مقاتلوها القصر الجمهوري بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد إلى الإمارات.