لافروف: طالبان لم تقدم سببا للشك في اعتزامها مكافحة تنظيمي "داعش" و"القاعدة"

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن حركة طالبان (المحظورة في روسيا) لم تقدم سببا للشك في أنها ستحارب الإرهابيين المنتمين لتنظيمي "داعش" و"القاعدة" (المحظورين في روسيا).

سوتشي - سبوتنيك. وقال لافروف أمام منتدى مسابقات الصحافة اليوم الجمعة:

"لقد سمعنا أنهم سيحاربون الإرهابيين الذين بقوا على الأراضي الأفغانية ، لا سيما تنظيمي "داعش" و"القاعدة" (المحظورين في روسيا). حتى الآن لا يوجد ما يدحض هذه النوايا".

وعلَق لافروف على تأكيد أحد الصحفيين أن روسيا رفضت المشاركة في مراسم التنصيب: "لا، لم نرفض، المسألة فقط هو أنه لن يكون هناك وفد".

من جهة ثانية قال لافروف: "لقد انطلقنا منذ البداية من أن السفير يعد مستوى كاف لتمثيلنا، مع مراعاة تطورات الوضع هناك".

وأضاف لافروف: "لم نعتزم أبدا أن نوصي قيادتنا بحضور التنصيب وأن يمثلنا وفد من موسكو".