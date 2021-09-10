البنتاغون حول الضربة الأمريكية الخاطئة في كابول: استندت إلى معلومات استخباراتية جيدة

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لوكالة "سبوتنيك"، بشان الضربة الأمريكية الخاطئة في كابول، أن الضربة الجوية استندت إلى معلومات استخباراتية جيدة.

موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، معلقا على الهجوم: "استندت الضربة إلى معلومات استخبارية جيدة، وما زلنا نعتقد أنها حالت دون وقوع تهديد وشيك للمطار وإلى رجالنا ونسائنا الذين كانوا يخدمون في المطار".

وأكد المتحدث أن القيادة المركزية تواصل في الوقت الحالي تقييم نتائج الضربة.

وظهر تحليل بالفيديو أن الولايات المتحدة ربما استهدفت عن طريق الخطأ أحد عمال الإغاثة وليس مقاتلي الدولة الإسلامية في هجومها الأخير في أفغانستان والذي أسفر عن مقتل 10 مدنيين، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم الجمعة.

وقالت الدفاع الأمريكية إنها أحبطت هجومًا جديدًا خطط له تنظيم "داعش" الإرهابي من خلال غارة بطائرة بدون طيار من طراز ريبر في 29 أغسطس - قبل يوم من إنهاء القوات الأمريكية مهمتها التي استمرت 20 عامًا في أفغانستان.

يشار إلى أنه لقي أكثر من 71 ألف مدني أفغاني وباكستاني مصرعهم مباشرة في الحرب التي شنتها الولايات المتحدة بعد هجمات 11 سبتمبر / أيلول 2001، مع ارتفاع عدد الضحايا بشكل كبير بعد أن خفف الرئيس دونالد ترامب قواعد الاشتباك في عام 2017، وفقًا لدراسة أجرتها جامعة براون في أبريل / نيسان الماضي.

وسيطرت حركة طالبان على حكم أفغانستان في 15 أغسطس/ آب الماضي، بعد دخولها العاصمة كابول، إثر انسحاب قوات الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من البلاد وانهيار الجيش الأفغاني.

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