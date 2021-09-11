بايدن في ذكرى 11 سبتمبر: يجب إبعاد الخوف من قاموسنا

دعا الرئيس الأمريكى جو بايدن، يوم الجمعة، عشية الذكرى العشرين لأحداث 11 سبتمبر، الأمريكيين على إظهار الوحدة "أعظم نقاط قوتنا".

وقال بايدن في مقطع فيديو البيت الأبيض. "بالنسبة لي، فإن هذا هو لدرس المركزي من 11 سبتمبر. وأنه في أضعف حالاتنا، وأن الشد والجذب وسط كل ذلك هو ما يجعلنا بشرًا، وفي المعركة من أجل روح أمريكا، لإ‘ن الوحدة هي أعظم قوتنا".

وأضاف بايدن: "الوحدة لا تعني أن علينا أن نصدق الشيء نفسه، لكن يجب أن يكون لدينا احترام أساسي وإيمان ببعضنا البعض وفي هذه الأمة".

20 years after September 11, 2001, we commemorate the 2,977 lives we lost and honor those who risked and gave their lives. As we saw in the days that followed, unity is our greatest strength. It’s what makes us who we are — and we can’t forget that. pic.twitter.com/WysK8m3LAb — President Biden (@POTUS) September 10, 2021

ومن المقرر أن يزور بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن، يوم السبت، المواقع الثلاثة لهجمات 11 سبتمبر 2001: في نيويورك والبنتاغون وفي ولاية بنسلفانيا.

يشار إلى أنه في صباح الثلاثاء، 11 أيلول/سبتمبر 2001، استولى انتحاريون على أربع طائرات كانت تحلق في أجواء شرق الولايات المتحدة في وقت واحد.

واستخدم الانتحاريون الطائرات كصواريخ عملاقة موجهة، حيث ضربت طائرتان برجي التجارة العالمي في نيويورك، فيما دمرت الطائرة الثالثة الواجهة الغربية لمبنى وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) خارج العاصمة واشنطن، بينما تحطمت الطائرة الرابعة في حقل في ولاية بنسلفانيا.

ولقي 2977 شخصا مصرعهم في الهجمات على مركز التجارة العالمي في نيويورك والبنتاغون في واشنطن والطائرة المخطوفة التي تحطمت في ولاية بنسلفانيا دون الوصول إلى هدفها المفترض.

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