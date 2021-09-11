استقالة وزير صحة مقدونيا بعد مقتل عشرات مرضى كورونا خلال حريق في مستشفى

أعلن وزير الصحة العامة في ​مقدونيا​ الشمالية، فينكو فيليبس، يوم أمس الجمعة استقالته من منصبه بعد يومين من ​اندلاع حريق​ في ​مستشفى​ يستضيف مصابي ​كورونا​ في مدينة تيتوفا والذي أسفر عن مقتل 14 شخصا.