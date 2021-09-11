الصين تحذر فيتنام من التصرفات الأحادية فيما يتعلق ببحر الصين الجنوبي

حذرت وزارة الخارجية الصينية، اليوم السبت، من التصرفات الأحادية فيما يتعلق ببحر الصين الجنوبي.

ونقلت رويترز عن وزارة الخارجية الصينية إنه يجب الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب فيما يتعلق ببحر الصين الجنوبي مشيرة إلى أن ذلك من شأنه تعقيد الوضع وتضخيم الخلافات.

وأضاف بيان الوزارة أن عضو مجلس الدولة وانغ كان يتحدث مع نائب رئيس الوزراء الفيتنامي، فام بنه مينه، خلال زيارة لفيتنام.

وذكر بيان الخارجية الصينية أن وانغ قال إنه يتعين على البلدين أن يعتزوا بالسلام والاستقرار اللذين تم تحقيقهما بشق الأنفس في بحر الصين الجنوبي وأن يتوخيا الحذر لمقاومة تدخل القوات خارج الحدود الإقليمية.

وكانت فيتنام قد أعلنت يوم الجمعة إن الصين ستتبرع لها بثلاثة ملايين جرعة إضافية من لقاح كورونا هذا العام، مما رفع إجمالي تبرعات الصين من اللقاحات إلى الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا إلى 5.7 مليون جرعة.

وترى الصين إن لها سيادة تاريخية على معظم مساحة البحر الصين الجنوبي، لكن جيرانها والولايات المتحدة ينفون هذا الادعاء ويقولون إنه لا أساس له في القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 ، التي وقعت عليها الصين.