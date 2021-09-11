بيليه يدخل العناية المركزة بعد إجراء عملية جراحية

أدخل الأسطورة البرازيلي السابق بيليه إلى غرفة العناية المركزة بعد خضوعه لجراحة اسئتصال ورم في القولون، وفقا لما قاله الأطباء.

وأكد الفريق الطبي في مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو "استقرار حالة بيليه الصحية وأنه بدأ يتحدث بنشاط ويظهر علامات حيوية ضمن نطاق طبيعي".

وقال بيليه البالغ من العمر 80 عاماً على إنستغرام: "أصدقائي، مع مرور كل يوم أشعر بتحسن قليل، أتطلع إلى اللعب مجدداً، لكني ما زلت أتعافى لبضعة أيام أخرى".

وتابع: "أثناء تواجدي هنا، استغل الفرصة للحديث كثيراً مع عائلتي وللراحة، شكرا مرة أخرى على كل رسائل التعاطف، سنكون سويا مجددا".

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وتم اكتشاف الورم خلال الفحوص الروتينية للقلب والأوعية الدموية والفحوص المخبرية التي أجراها بيليه، فخضع فوراً لعملية جراحية لإزالته السبت الماضي، وفقا لـ "RT".

وتدهورت صحة بطل العالم ثلاث مرات خلال السنوات الأخيرة، مما جعله، إلى جانب الوباء، محبوسا عمليا في منزله على ساحل ساو باولو مع عائلته وأصدقائه المقربين، بعيدا عن الدعاية الإعلامية.