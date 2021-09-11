خبير يكشف سبب انهيار مبنى التجارة العالمي بعد هجوم 11 سبتمبر

وأوضح المهندس المعماري، الذي يعيش الآن في جمهورية التشيك، أن وقود الطائرات كان العامل الأساسي لانهيار مركز التجارة العالمي خلال الهجوم الإرهابي.

وفقًا للمهندس المعماري، فقد انهار البرجان بسبب الحرارة الناتجة عن اشتعال وقود الطائرة والتي تسببت في إذابة الهياكل الفولاذية.

وأضاف بودنيك بقوله: "إذا افترضنا وجود نظرية مؤامرة من جانب الخدمات الخاصة الأمريكية، على سبيل المثال، فمن المفترض أن يشارك فيها مئات الأشخاص، وتوجد مقولة تؤكد أن السر لا يبقى سرا إذا علم به شخصين فقط. بالإضافة إلى ذلك، لدي أدلة مادية تؤكد مشاركة الطائرات في الهجوم على المباني؛ فقد وجدت في أماكن مختلفة من أنقاض مباني مركز التجارة العالمي، على سبيل المثال، أجزاء من الطائرة وسماعات أحد أفراد الطاقم وبعض العناصر الأخرى".

وأسفرت هجمات 11 أيلول / سبتمبر 2001 عن مقتل نحو 3 آلاف شخص، واستمرت نحو ساعة ونصف، واستخدمت فيها طائرات مدنية مختطفة انطلقت من ثلاثة مطارات أمريكية، كما شارك في الهجوم 19 خاطفا ينتمون لتنظيم "القاعدة" الإرهابي (المحظور في روسيا).