الخطوط الجوية الباكستانية تعلن تسيير رحلات إلى كابول اعتبارا من الاثنين المقبل

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت قناة "إيه آر واي" الباكستانية، عن مصادر، اليوم السبت، أن الخطوط الجوية الباكستانية الدولية قررت استئناف رحلاتها الجوية إلى كابول يوم الإثنين.

وأضاف أن: "شركة الطيران الوطنية ستستأنف رحلاتها إلى كابول في 13 أيلول/ سبتمبر، على أن تغادر الرحلة الأولى إلى العاصمة الأفغانية يوم الاثنين".

وفي وقت سابق من الخميس الماضي، ذكرت قناة إعلامية قطرية أن أول رحلة ركاب مدنية غادرت مطار كابول منذ الانسحاب الأمريكي من أفغانستان وصلت إلى العاصمة القطرية الدوحة. ونقلت رحلة الخطوط الجوية القطرية، بعد ظهر الخميس، نحو 200 شخص من مطار كابول، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

في الأيام التي أعقبت هجوم "طالبان"، أصبح المطار رمزا مأساويا لحالة اليأس بين الأفغان الخائفين من عودة المتشددين إلى السلطة، حيث تزاحم الآلاف حول بواباته يوميا، حتى أن البعض تشبث بالطائرات النفاثة عند إقلاعها قبل أن يسقط جريحا أو صريعا.