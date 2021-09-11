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    هجمات 11 سبتمبر

    واشنطن: وجدنا معلومات حول تورط إيران في هجمات 11 سبتمبر أكثر من السعودية

    © AFP 2021
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    قال رئيس لجنة التحقيق في هجمات 11 سبتمبر، الأمريكي توماس كين، إنه وجد المزيد من المعلومات حول تورط إيران المحتمل أكثر من السعودية.

    ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن رئيس لجنة التحقيق في هجمات 11 سبتمبر، قوله إن تقرير لجنة التحقيق لم يجد أي دليل على أن الحكومة السعودية كمؤسسة أو كبار المسؤولين السعوديين مولوا بشكل فردي تنظيم القاعدة.

    وأضاف كين أن جميع الوثائق التي قرأتها، لم أجد أي شيء يشير إلى أي مشاركة من قبل مسؤولي الحكومة السعودية.

    علم المملكة العربية السعودية
    © AFP 2021 / OZAN KOSE
    السعودية تؤكد أن أي ادعاءات بتورطها في هجمات 11 سبتمبر هي اتهامات زائفة
    وتابع قائلا "الآن، سواء كان هناك مواطنون سعوديون متورطون أم لا، لا أعتقد أن عائلات الضحايا ستحصل على أي شيء".

    وأوضح "لقد وجدت المزيد من المعلومات حول تورط إيران المحتمل أكثر من السعودية".

    كما اعتبر رئيس لجنة التحقيق في هجمات 11 سبتمبر، أن ثلاثة أرباع الوثائق التي تم تصنيفها سرية بشأن هجمات سبتمبر "لا ينبغي أن تكون كذلك".

    وحسب الصحيفة، طالبت أسر ضحايا الهجمات بالكشف عن الوثائق السرية للتحقيقات وأي دور للمملكة العربية السعودية، فيما أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن في مطلع سبتمبر الجاري بمراجعة رفع السرية عن الوثائق، وهو ما رحبت به السلطات السعودية.

    وفي وقت سابق، قالت السفارة السعودية لدى واشنطن في بيان إن المملكة "تأمل في أن يؤدي الكشف التام عن هذه الوثائق في دحض المزاعم الواهية تجاه المملكة مرة واحد وللأبد".

    وشددت السفارة على أن "أي مزاعم بتورط السعودية في هجمات 11 سبتمبر أمر زائف تماما"، مؤكدة  دعم الرياض الدائم "للكشف التام عن الوثائق والمواد المتصلة بالتحقيق الأمريكي في الهجمات".

    وأكدت السفارة في بيانها على أن السعودية "شريك حيوي للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب".

    وفي 11 سبتمبر 2001، استهدفت هجمات إرهابية برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك وكذلك مقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، وأسفرت عن مقتل نحو 3 آلاف شخص فضلا عن آلاف المصابين. وسبق أن نفت السعودية، في أكثر من مناسبة أي صلة محتملة لها بالهجمات.

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    انظر أيضا:

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    السعودية تؤكد أن أي ادعاءات بتورطها في هجمات 11 سبتمبر هي اتهامات زائفة
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