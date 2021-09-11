إصابة مفاجئة بالشلل لمعتقل عراقي "مهم" في غوانتانامو

وجّه قاض في سلاح مشاة البحرية الأمريكية، أمس الجمعة، الطاقم الطبي في معتقل غوانتانامو بتقديم تقرير طبي طارئ عن سجين عراقي أصيب فجأة بالشلل وفقد القدرة على المشي.

ويبلغ السجين عبد الهادي العراقي، واسمه الحقيقي نشوان عبد الرزاق عبد الباقي، 60 عاما، وهو متهم بقيادة قوات القاعدة وطالبان في أفغانستان. وقد يسجن مدى الحياة إذا أدين.

وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أنه خضع لسلسلة من العمليات الجراحية في العمود الفقري في السنوات الأخيرة من قبل الفرق الطبية البحرية التي تم نقلها جوا إلى القاعدة.

وألقي القبض عليه في تركيا في 2006 واحتجزته وكالة الاستخبارات المركزية باعتباره "معتقلا ذا قيمة عالية"، ثم نقل إلى غوانتنامو في العام التالي.

Nashwan al-Tamir (aka Abdulhadi al Iraqi) suffers from a degenerative spinal condition which was left untreated in #Guantanamo for 10 years despite needing surgery.#US

📸 pic.twitter.com/CzCNYypv0j — Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) September 10, 2021

وقالت الصحيفة إن العراقي يستعمل كرسيا متحركا داخل السجن، كما يوجد سرير طبي في قاعة المحكمة ينقل إليه عند محاكمته.

Guantanamo detainee Abd al-Hadi al-Iraqi had a medical emergency and was reported to have lost feeling in his lower legs, and is not able to walk or standhttps://t.co/Cac4RRwZcl — Middle East Eye (@MiddleEastEye) September 10, 2021

يذكر أن عشرات الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي، طالبوا الرئيس جو بايدن، بإغلاق السجن العسكري بخليج غوانتانامو في كوبا فورا.