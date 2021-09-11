مقتل شخصين بعد اجتياح إعصار جزيرة بانتلريا الإيطالية

ذكرت السلطات ووسائل إعلام محلية أن شخصين قتلا وأصيب تسعة بعد أن اجتاحت عاصفة جزيرة بانتلريا الإيطالية في البحر المتوسط مطيحة بسيارات ومكتسحة طرقا ساحلية.

وأسفر الإعصار عن مقتل رجل إطفاء لم يكن في الخدمة ومسن يبلغ من العمر 86 عاما كانا مسافرين بالسيارة مساء الجمعة في الجزيرة السياحية الواقعة جنوبي صقلية.

وأظهر مقطع مصور من إدارة الحماية المدنية صورا لعدة سيارات مقلوبة ومبنى اصطدمت به سيارة أطاحت بها الرياح، بحسب "رويترز".

Pantelleria tornado: Two dead and nine injured on Italian island south of Sicily https://t.co/6IzRPz1chj — Sky News (@SkyNews) September 11, 2021

وذكرت وكالة أنسا للأنباء اليوم السبت أن رجال الإنقاذ ما زالوا يبحثون عن أي مفقودين، بينما يعملون على إعادة فتح الطرق المتضررة من العاصفة.