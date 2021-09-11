غوتيريش يعلق على الذكرى الـ 20 لهجمات 11 سبتمبر

علّق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على ذكرى هجمات الـ 11 من سبتمبر/ أيلول، التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية عام 2001، وتسببت في مقتل الآلاف.

وكتب غوتيريش على "تويتر"، اليوم السبت: "نحيي اليوم الذكرى الـ 20 لهجمات الـ 11 من سبتمبر. وبهذه المناسبة نعبر عن مواساتنا لأسر الضحايا والناجين وعائلاتهم".

As we mark 20 years of the heinous attacks of 9/11, my thoughts are with the victims, survivors & families.



The solidarity & resolve shown by the international community in those dark days should continue to inspire & guide our efforts to create a future without terrorism. — António Guterres (@antonioguterres) September 11, 2021

وأكد أمين عام الأمم المتحدة على أهمية استمرار ما أظهره المجتمع الدولي من تماسك وعزم خلال تلك الأزمة، مشيرا إلى أن ذلك سيكون مصدر إلهام ومرشد لجهودنا التي تهدف إلى جعل مستقبل العالم دون إرهاب.

ووصف غوتيريش الأيام التي شهدها العالم إثر هجمات الحادي عشر من سبتمبر، بـ "ألايام المظلمة".

وأكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، أمس الجمعة، بهذه المناسبة أن وحدة الأمريكيين تمثل "أعظم نقاط القوة" التي تملكها الولايات المتحدة الأمريكية.

واستولى انتحاريون على 4 طائرات مدنية كانت تحلق في أجواء الولايات المتحدة الأمريكية في وقت واحد، واستخدموها للاصطدام بعده أهداف شملت برجي التجارة العالمي في نيويورك، ووزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" خارج العاصمة واشنطن، بينما تحطمت الطائرة الرابعة في مناطق نائية في ولاية بنسلفانيا، وتسببت الهجمات في مقتل 2977 شخصا.

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