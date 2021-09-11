بدء مراسم الحداد على ضحايا هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة... فيديو

بدأت مراسم الحداد لإحياء ذكرى ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول في نيويورك وواشنطن، حيث يتم بث أحداث الذكرى العشرين للهجمات الإرهابية على الهواء مباشرة من قبل التلفزيون الأمريكي ووسائل الإعلام الإلكترونية.

وقدموا أقارب ضحايا الهجوم الإرهابي، ترافقهم موسيقى الجنازة وقرع الأجراس، مع قراءة أسمائهم، ومن المتوقع أن تستمر المراسيم لمدة أربع ساعات بالنظر لعدد القتلى البالغ 2977 مواطنا، يليها بضع دقائق من الصمت.

وفي وقت سابق، ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن كلمة في تسجيل مصور نشر عشية الذكرى، حث الأمريكيين على الوحدة التي تعد "أعظم نقطة قوة لدينا"، حسب قوله.

Kelli O'Hara sings "You'll Never Walk Alone" on 9/11/21. pic.twitter.com/GHmgJzI6wy — Kevin Daly (@kevinddaly) September 11, 2021

وقال بايدن: "بالنسبة لي، هذا الدرس الرئيسي من 11 سبتمبر: في أكثر لحظات ضعفنا وفي التجاذبات التي تجعلنا بشر وفي المعركة من أجل روح أمريكا، الوحدة هي أعظم نقطة قوة لدينا".

AMERICA REMEMBERS: A fifth moment of silence held at 10:03 AM, when United Airlines Flight 93 crashed in Shanksville, Pennsylvania on Sept. 11, 2001. https://t.co/YsK0uqV1LC #NeverForget pic.twitter.com/wiztHiJv3x — ABC News Live (@ABCNewsLive) September 11, 2021

أعرب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، يوم الخميس الماضي، عن تعازيه للولايات المتحدة قبل الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر/ أيلول الإرهابية.

أحيت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم السبت، في تغريدة عبر "تويتر"، الذكرى الـ20 لهجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001.

وكتبت الخارجية البريطانية :"اليوم، نتذكر أولئك الذين قتلوا خلال هجمات 11 سبتمبر الإرهابية. لن ننسى أبدًا أولئك الذين ماتوا في ذلك اليوم وأولئك الذين يعرضون أنفسهم للخطر لمساعدة الآخرين".

Today we remember all those who lost their lives during the terrorist attacks on the 11th September 2001.



We will never forget those that died that day, and all those that put themselves in harm's way to help others. pic.twitter.com/e5QkoD4sl9 — Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) September 11, 2021

وأسفرت هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001، عن مقتل نحو 3 آلاف شخص، واستمرت نحو ساعة ونصف الساعة، واستخدمت فيها طائرات مدنية مختطفة انطلقت من ثلاثة مطارات أمريكية، كما شارك في الهجوم 19 خاطفا ينتمون لتنظيم "القاعدة" الإرهابي (المحظور في روسيا).