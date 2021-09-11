بايدن: 11 سبتمبر 2001 أكثر اللحظات إظلاما في تاريخ أمريكا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تنسى ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001، الذين يقدر عددهم بنحو 3 آلاف شخص.

وكتب على "تويتر"، اليوم السبت: "تعرضت الولايات المتحدة الأمريكية لفعل لا يمكن وصفه راح ضحيته نحو 3 آلاف شخص".

وتابع: "بعد مضي 20 عاما على الفعل الجبان الذي وقع في الـ 11 من سبتمبر، يجب على الأمة الأمريكية ألا تنسى من فقدوا حياتهم في واحدة من أكثر اللحظات إظلاما في تاريخ أمريكا".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تواصل احتواء آلام عائلات الضحايا وذويهم.

وفي تصريحات سابقة، أمس الجمعة، أكد بايدن، أن وحدة الأمريكيين تمثل أهم نقاط القوة التي يملكها الشعب الأمريكي.

ووقعت هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، عندما تمكن مجموعة من الأشخاص من الاستيلاء على 4 طائرات مدنية واستخدامها للاصطدام بأهداف حيوية في واشنطن ونيويورك وبنسلفانيا.

Twenty years ago, nearly 3,000 lives were cut short by an unspeakable act of cowardice and hatred on 9/11. As a nation, we must never forget those we lost during one of the darkest moments in our history and the enduring pain of their families and loved ones. — Joe Biden (@JoeBiden) September 11, 2021

وتسبب اصطدام طائرتين ببرجي مركز التجارة العالمي في سقوط 2977 قتيل وآلاف المصابين، بينما اصطدمت الطائرة الثالثة في مبنى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" وسقطت الرابعة في إحدى الحقول في ولاية بنسلفانيا.

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