ترامب مهاجما بايدن: بدأ كأنه أحمق

هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الرئيس الحالي لبلاده جو بايدن، على خلفية الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.

جاء هذا في رسالة بالفيديو، اليوم السبت، بمناسبة الذكرى العشرين لهجمات 11 أيلول/سبتمبر، والتي جاءت عقب الانسحاب، بحسب "فرانس برس".

ووصف الرئيس الأمريكي السابق ذكرى الهجوم بأنها "يوم حزين للغاية"، معتبرا أنه بمثل حزنا كبيرا للولايات المتحدة.

واعتبر ترامب الطريقة التي انتهت بها الحرب الأمريكية في أفغانستان الأسبوع الماضي، بأنها محزنة.

وفي حديثه عن بايدن، قال ترامب: "زعيم بلادنا بدأ كأنه أحمق ولا يمكن السماح بحدوث ذلك"، عازيا ذلك لسوء التخطيط والضعف الهائل والعجز عن فهم ما كان يحدث.

واعتبر الرئيس السابق أن جو بايدن وإدارته "غير الكفؤة" استسلموا للهزيمة، مؤكدا أنه سيناضل من أجل التعافي من الإحراج الناتج عن انعدام الكفاءة.

كما أعرب دونالد ترامب عن حزنه لمقتل 13 جنديا أمريكيا في هجوم انتحاري في كابول، الشهر الماضي، أثناء عملية الإجلاء من أفغانستان.