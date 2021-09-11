رئيس الأركان الإسرائيلي: لهروب المعتقلين تداعيات إقليمية... مستعدون لكل السيناريوهات

قال رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، مساء اليوم السبت، إن واقعة هروب الأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع تنطوي على تداعيات إقليمية وانعكاس على قطاعات أخرى، معتبرا أن بلاده مستعدة لجميع السيناريوهات.

جاء ذلك في تصريحات لكوخافي لدى زيارته غرفة العمليات التي تدار منها جهود تعقب الأسرى الهاربين.

وقال كوخافي على ما نقلت صحيفة معاريف: "للحادث تداعيات إقليمية وانعكاس على جبهات أخرى والجيش مستعد لجميع السيناريوهات".

وتابع: "سنواصل جهود البحث حتى القبض على أي إرهابي فر، وسنقبض عليه"، مضيفا: "آلاف المقاتلين في الميدان وفي المقرات وفي وحدات المخابرات يحاولون القبض على الإرهابيين. وسنفعل كل ما هو ضروري، بكل قوتنا، باستخدام قدرات العمق والتكنولوجيا والاستخبارات والوسائل الخاصة. المهمة لم تنته بعد".

والاثنين الماضي، تمكن 6 أسرى فلسطينيين من الفرار من سجن جلبوع الشديد الحراسة شمالي إسرائيل، ومنذ مساء أمس الجمعة، تمكنت قوات الأمن الإسرائيلي من إعادة اعتقال 4 منهم.

وشهدت مدينة الناصرة العربية داخل الخط الأخضر اعتقال الأسيرين محمود العارضة ويعقوب قادري، فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم السبت، اعتقال زكريا الزبيدي ومحمد العارضة في أم الغنم (شمال).

وتكثف قوات الأمن الإسرائيلية جهودها لإلقاء القبض على الأسيرين المتبقيين مناضل نفيعات وأيهم كمامجي.

وقال القائد العام للشرطة الإسرائيلية يعكوف شفتاي، تعليقا على استمرار البحث عن نفيعات وكمامجي: "إنهما في حالة من اليأس وقد يرتكبان عملا متطرفا"، وأوعز بتأمين المستوطنات والبلدات الإسرائيلية الواقعة شمالي البلاد.

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