بلينكن يعلق على أحداث 11 سبتمبر بصورة للسماء... ماذا تمنى؟

علق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على وقوع هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول، مؤكدا أن الأمريكيين لن ينسوا هذا اليوم.

وكتب بلينكن، على "تويتر"، اليوم السبت: "لا يزال العديد منا يتذكر كيف استيقظنا في صباح ذلك اليوم عام 2001، وكيف كانت السماء صافية".

While 20 years have passed since the 9/11 attacks, many of us still remember waking up to a clear blue sky that morning. I join @Sept11Memorial in remembrance and share this picture of today’s sky over the @StateDept in hopes that new generations of Americans #NeverForget911. pic.twitter.com/KnSBJLBETI — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 11, 2021

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: "أشارك متحف 11 سبتمبر الوطني، في إحياء ذكرى الهجمات، بصورة لمشهد السماء أعلى وزارة الخارجية الأمريكية".

وقال بلينكن: "نتمنى ألا ينسى الجيل القادم ما حدث في الـ 11 من سبتمبر/ أيلول عام 2001".

ونشرت الصفحة الرسمية لمتحف 11 سبتمبر الوطني، على "تويتر"، صورة للسماء تشير فيها إلى أنه لا يجب نسيان ذلك اليوم.

وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية في الـ 11 من سبتمبر عام 2001، هجمات إرهابية نفذها خاطفون لطائرات مدنية تم استخدامها كصواريخ ضخمة اصطدمت ببرجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، وضربة أخرى "البنتاغون" بينما سقطت الرابعة في أحد الحقول في ولاية بنسلفانيا.

ووصلت حصيلة ضحايا هجمات الـ 11 من سبتمبر إلى نحو 3 آلاف قتيل، وآلاف المصابين.

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