ترامب يزور شرطة نيويورك في الذكرى الـ 20 لهجمات 11 سبتمبر

قام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بزيارة مقر شرطة نيويورك ومقر قوات الدفاع المدني في المدينة، الذين كانوا على خط المواجهة عند وقوع هجمات الـ 11 من سبتمبر/ أيلول عام 2001.

ونشرت صحيفة "ديلي كولر" الأمريكية مقطع فيديو يرصد جانبا من لقاء ترامب برجال الشرطة الأمريكيين وقوات الدفاع المدني، في الذكرى الـ 20 لهجمات الـ 11 من سبتمبر.

Former President Trump visits the NYPD and FDNY on the 20th Anniversary of 9/11:



“We’re not supposed to say it, but I’ll say it. We love the Blue.”

pic.twitter.com/Pemup3yr02 — Daily Caller (@DailyCaller) September 11, 2021

وخلال الزيارة حيا ترامب عددا من رجال الشرطة وقام بالتقاط صور تذكارية معهم، مشيرا إلى أنهم كانوا في مقدمة الصفوف عندما تعرضت المدينة للهجمات.

وتعرضت الولايات المتحدة الأمريكية في الـ 11 من سبتمبر عام 2001، لهجمات نفذتها 4 طائرات مدنية تم الاستيلاء عليها من قبل إرهابيين أثناء تحليقها في السماء، حيث تم توجيه اثنين منها نحو برجي مركز التجارة العالمي، وتوجهت ثالثة نحو البنتاغون، في حين سقطت الرابعة في أحد حقول بنسلفانيا.

Trump greeting first responders on the anniversary of 9/11pic.twitter.com/WWl6YetjmT — Daily Caller (@DailyCaller) September 11, 2021

وتسببت الهجمات في سقوط نحو 3 آلاف قتيل، إضافة إلى آلاف المصابين، وقادت إلى احتلال الولايات المتحدة الأمريكية لأفغانستان والبقاء فيها لمدة 20 عاما قبل أن تنسحب منها الشهر الماضي.

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